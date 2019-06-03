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Президент Казахстана посетил нефтегазовый завод

По прибытии в Атыраускую область глава государства совершил облет производственных объектов завода "Болашак".

Фото : Акорда3 июня 2019, 19:50

3 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод по переработке нефти и газа "Болашак" в Макатском районе Атырауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По прибытии в Атыраускую область глава государства совершил облет производственных объектов завода "Болашак".

Президента Казахстана проинформировали о состоянии и перспективах развития нефтегазовой отрасли, ознакомили с технологическими процессами переработки и стабилизации нефти, извлечения и очистки сжиженного газа, производства натуральной серы, хранения и транспортировки нефтепродуктов.

Отмечая небольшую удаленность производства от города Атырау, Касым-Жомарт Токаев призвал уделять особое внимание защите окружающей среды. Кроме того, глава государства остановился на важности соблюдения трудовых прав граждан Казахстана.

В завершение Президент поздравил коллектив завода с установлением рекорда – выходом на уровень переработки в 370 тысяч баррелей нефти в сутки, а также пожелал нефтяникам успехов и процветания.


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