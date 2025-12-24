#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Завод в Астане посетил президент

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заводе в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 11:47 Фото: akorda.kz
24 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит ряд производственных и социальных объектов столицы, а также проведет совещание по развитию города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки по столице он посетил завод Tausogar.

Как пишет Акорда, предприятие, расположенное в Индустриальном парке №1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.

"Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", – говорится в сообщении.

В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.

Утром 24 декабря стало известно, что Токаев присудил нескольким молодым казахстанским писателям и поэтам Президентскую литературную премию. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта
18:41, 03 декабря 2025
Астану в четверг посетит президент Европейского совета Антониу Кошта
Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом
18:02, 21 ноября 2025
Президент Туркменистана посетит Казахстан с госвизитом
Названы даты официального визита президента Ирана в Астану
09:30, 08 декабря 2025
Названы даты официального визита президента Ирана в Астану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: