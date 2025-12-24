Завод в Астане посетил президент

24 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит ряд производственных и социальных объектов столицы, а также проведет совещание по развитию города Астаны, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки по столице он посетил завод Tausogar.

Как пишет Акорда, предприятие, расположенное в Индустриальном парке №1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.

"Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны. В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год", – говорится в сообщении.

В беседе с представителями трудового коллектива глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.

Утром 24 декабря стало известно, что Токаев присудил нескольким молодым казахстанским писателям и поэтам Президентскую литературную премию.