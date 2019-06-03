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Педофил в Актобе заманивал ребенка конфетами

Мужчина приставал к пятилетней девочке.

Фото : mgorod.kz3 июня 2019, 22:50

Предполагаемого педофила задержали жители Актобе. Мужчина приставал к девочке пяти лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как рассказали горожане, пенсионер заманил конфетой пятилетнюю девочку, а затем откровенно приставал к ней.

- Очевидцы говорят, что ребенка мужчина поймал в арке, здесь же в нашем дворе. И что он ее лапал. Говорят, он здесь у нас живет, но я его раньше не замечала. Это все увидели сначала две женщины, а потом вызвали на помощь лифтера, чтобы он помог задержать, - рассказывает жительница микрорайона Нурсити Актота Боташева.

В полиции подтвердили информацию. Сейчас следователи проводят проверку. Подозреваемый - житель этого же микрорайона, он доставлен в отдел полиции.

- Мужчина 1945 года рождения, житель города Актобе. По данному факту начато досудебное расследование по статье 124 УК РК «Развращение малолетних», - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!


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