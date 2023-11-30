Предлагал конфеты и мороженое: астанчанина наказали за приставания к ребенку

Мужчину, пристававшего к маленькому ребенку, оштрафовали в Астане. Житель столицы преследовал мальчика и настойчиво предлагал ему пойти куда-то вместе с ним, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, в Астане сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который приставал к ребенку. Поскольку в его действиях нашли лишь состав административного правонарушения, астанчанин отделался штрафом.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как взрослый шел рядом с мальчиком и неоднократно с ним заговаривал. По информации пользователей, астанчанин настойчиво предлагал ребенку конфеты и мороженое, приглашая пойти вместе с ним.

Мать мальчика обратилась в полицию и рассказала, что незнакомый мужчина приставал к ее сыну во дворе дома. По этому факту полицейские возбудили административное производство по ч. 1 ст. 434 КоАП РК (мелкое хулиганство).

"Собранный материал направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны для принятия решения. Постановлением суда гражданина признали виновным и назначили ему административное взыскание в виде штрафа в 20 МРП (69 тыс. тенге)", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

В сентябре мужчину, пристававшего к детям на территории школы, арестовали в Павлодаре.