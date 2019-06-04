Зеленский предложил вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Соответствующий законопроект №10358 зарегистрирован в Раде 3 июня, сообщают "Украинские Новости".

Согласно документу, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 12 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент 204 тыс гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме этого, законопроектом предусматривается введение в Гражданском кодексе отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

При этом по результатам признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и взыскания таких активов предлагается предусмотреть увольнение указанных лиц.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

При этом право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), кроме дел, где ответчиком является должностное лицо НАБУ и прокуроры САП.

В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры.

Ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответственности за незаконное обогащение неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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