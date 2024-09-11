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Депутат предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за изнасилования

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 16:53 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить порог привлечения к уголовной ответственности с 14 до 12 лет по делам об изнасилованиях, сообщает Zakon.kz.

В запросе премьер-министру РК Олжасу Бектенову депутат указал, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же детьми.

"Депутатская фракция НПК считает, что одним из первоисточников повсеместного насилия, смертей в рядах нашей армии, несчастных случаев, приводящих здоровых и сильных парней к инвалидности и смерти, является буллинг, насилие, романтизация бандитизма и преступного образа жизни, укоренившиеся в границах наших школ", – заявил он.

По мнению народного избранника, насилие необходимо искоренять в зародыше, однако на сегодня агрессоры ввиду малолетнего возраста остаются безнаказанными.

"Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность. По некоторым преступлениям установить ответственность не с 14, а с 12 лет, допустим, по делам об изнасиловании", – считает Магеррам Магеррамов.

Ранее сообщалось, что в Астане полицейские завели уголовное дело по факту избиения и буллинга школьника. 

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