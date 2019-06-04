Как ликвидируют последствия потопа в Алматинской области

Предварительно было подтоплено свыше 270 дворовых территорий жилых домов.

В Алматинской области ликвидируют последствия подтопления в районе села Пиджим, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

3 июня в 21:00 в результате повышения температуры воздуха и выпадения обильных осадков в виде дождя, в горной местности с северо-восточной стороны села Пиджим, произошел склоновый сток дождевых вод. В результате повышения уровня воды произошло подтопление дворовых территории села Пиджим расположенных по улицам Жибек жолы, Валиханова, Райымбека, Желтоксан, Мухамади. Предварительно было подтоплено свыше 270 дворовых территорий жилых домов. Также произошел перелив потока воды через автодорогу республиканского значения Жаркент-Хоргос.

- По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова создана областная комиссия. В состав комиссии вошли заместитель акима области, представители партии "Нур Отан", депутаты областного маслихата и местные жители. Одним из направлений работы, будет заключаться в оценке причиненного подтоплением дождевыми водами материального ущерба. Сейчас на месте проводится работа по ликвидации последствия затопления, очистка улиц от грязевой массы, - сообщили в пресс-службе акимата.

На данный момент на месте ЧП работают 50 единиц техники и более 200 человек.

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