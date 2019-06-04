Владельцев лошадей, предлагавших прокатиться в Алматы, привлекли к ответственности

Жительница Алматы Марика Липартелиани написала пост в Instagram, где просит помочь этим животным, так как их владельцы попросту их эксплуатируют.

Фото : @marika.lt

Владельцев лошадей, которые в Алматы около ночных заведений, предлагают людям прокатиться, оштрафовали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса. Ранее неравнодушная жительница Алматы Марика Липартелиани написала пост в Instagram, где просит помочь этим животным, так как их владельцы попросту их эксплуатируют. - Каждый раз как и все я не обращала внимание на это, хотя каждый раз сердце обливалось кровью. Но что я увидела вчера, повергло меня в шок. Стоят две лошади, у одной слюни литрами просто текут, лошади в полумертвом состоянии. Хорошо, рядом была неравнодушная девушка и мы спросили хозяев, мол какого черта они себе такое позволяют?! Они начали смеяться и избивать животных плетками!!! Вы понимаете?! Просто так, - написала девушка (пунктуация и орфография автора сохранены). По словам представителя Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, владельцев лошадей привлекли к ответственности. - Сотрудниками отдела местной полицейской службы управления полиции Алмалинского района были установлены двое жителей ЮКО 2001 года рождения, которые владеют лошадьми. К ним были приняты меры административного воздействия согласно статьи 449 ч.1 КоАП. Отметим, что гражданин Т. ранее, 30 мая, уже был выявлен на улице Панфилова, где предлагал прохожим покататься на лошади. Тогда его привлекли по той же статье к ответственности, - сказала она. Асема Тунгушбаева

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