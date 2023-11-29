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"Жаным, мы ждем тебя снова": 50 Сent зажег на концерте в Алматы

Жаным, мы ждем тебя снова: 50 Сent зажег на концерте в Алматы Фото: instagram/50cent
50 Сent после концерта в Алматы написал пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
"Алматы (Казахстан) зажег. Если бы не фильм "Борат", вы бы не знали, о чем я", – написал 50 Сent. 

28 ноября в Алматы 50 Cent дал концерт в рамках мирового турне. Отмечается, что это последний мировой тур артиста.

Концерт прошел просто на ура. Он удивил своих поклонников шикарным шоу:

  • Жаным, мы ждем тебя снова.
  • Thanks for the mega show! 
  • Thank you and your team for the Best show!!!
  • Welcome to Kazakhstan. Come back.

Также многих возмутило, что у него Казахстан ассоциируется с фильмом "Борат":

  • Кто понял, что он имел в виду?
  • Казахстан – лучшая страна. 
  • Фильм "Борат" не имеет никакого отношения к Казахстану.

Ранее Саша Барон Коэн рассказал, почему выбрал Казахстан для "Борат". 

"Это комедия, и Казахстан в фильме не имеет ничего общего с реальной страной. Я выбрал Казахстан, потому что это было место, о котором почти никто в США ничего не знал, что позволило нам создать дикий, комедийный, фальшивый мир. Настоящий Казахстан – прекрасная страна с современным гордым обществом, противоположным версии Бората", – написал тогда Коэн.

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50 Cent, настоящее имя Кёртис Джеймс Джексон III, стал одним из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения. Его карьера началась с публикации альбома "Get Rich or Die Tryin'" в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа. С тех пор 50 Cent выпустил несколько платиновых альбомов, включая "The Massacre", "Curtis" и "Animal Ambition", а также стал известным актером благодаря своей роли в культовых картинах и сериалах.

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