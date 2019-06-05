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Бари Алибасов экстренно госпитализирован

Продюсер в тяжелом состоянии, после того, как выпил ядовитую жидкость.

Фото : Svopi5 июня 2019, 01:59

Бари Алибасов оказался в руках врачей скорой помощи — по предварительным данным, продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб и воду, передает Пятый канал.

Он выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода — для спасения его жизни понадобилась помощь врачей скорой помощи и токсикологов. Продюсер в сопровождении медиков направлен в больницу.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы "На-На". В 2019 году коллектив отметит 30 лет на сцене. В ноябре 2018 года 71-летний продюсер женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая старше его на девять лет.


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