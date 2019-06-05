Названа самая богатая певица в мире

Она обогнала в рейтинге Мадонну и Бейонсе

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, передает ТАСС.

Американская певица вошла в список самых богатых селф-мейд женщин, заняв в нем 37 место. Рианна смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна (39 место, состояние оценивается в 570 млн долларов) и Бейонсе (51 место, состояние оценивается в 400 млн долларов).

Журнал отмечает, что основной доход Рианны происходит от ее партнерства с французской группой компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH стала совладелицей косметического бренда Fenty Beauty, который был создан Рианной в 2017 году. За первые несколько недель Fenty Beauty увеличила объем продаж на 100 млн долларов, чему способствовала известность Рианны и 71 млн подписчиков в ее аккаунте Instagram. По оценкам журнала, в прошлом году Fenty Beauty получила доход в 570 млн долларов.

Раннее сообщалось о том, что Рианна создаст модный дом Fenty на базе группы компаний LVMH с штаб-квартирой в Париже. Бренд будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения класса люкс.

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