Илон Маск больше не самый богатый человек мира

Основатель Space X и Tesla потерял статус самого состоятельного человек на Земле. В рейтинге Forbes Илона Маска обогнал глава компании LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), сообщает Zakon.kz.

Всего несколько часов потребовалось Бернару Арно, чтобы занять первую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты. Как указали в Forbes "Real-Time Billionaires List", состояние французского бизнесмена оценивается в 207,6 миллиарда долларов (191,5 миллиарда евро). У владельца Tesla – 204,7 миллиарда долларов (188,74 миллиарда евро). Об этом пишет Euronews.

"На прошлой неделе дела у Арно резко пошли в гору: всего за один день его состояние увеличилось на 22,7 миллиарда долларов (20,9 миллиарда евро), то есть на 12,3%. А Маск за день лишился 18 миллиардов долларов (16,6 миллиарда евро), или 8,1% своего капитала", – пишет издание.

Ранее мы рассказали, что в 2023 году самой богатой семьей в мире, по версии Bloomberg, стала правящая династия ОАЭ Аль Нахайян с состоянием в 305 млрд долларов.