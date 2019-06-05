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Появилось новое видео крутящихся вокруг оси кабинок на колесе обозрения в Рудном

Подписчики обсуждают видео в социальных сетях.

Фото : echo76.ru5 июня 2019, 10:36

В Сети появилось новое видео с болтающимися произвольно кабинками на колесе обозрения. Как сообщает портал "Алау", это кабинки того же колеса в Рудном, которое уже имеет опасную репутацию, передает Zakon.kz.

Видео скандального аттракциона прислали читатели.

Ветер раскачал кабины колеса обозрения в Рудном. Подписчики обсуждают видео в социальных сетях.

"Офигенное колесо смертников". "С детства не любила аттракционы….ваще не смешно". "Опять! Не смешно ни разу!!! Кошмар какой-то". "Пора бы его демонтировать". "Пункт назначения 10". "Я даже в Костанае теперь не сяду на такой аттракцион".

Ранее уже обсуждали видео "крутящихся" кабин. Тогда чиновники обещали разобраться.


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