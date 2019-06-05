Глава КЧС: Родители должны оценивать ситуацию

Вопрос безопасности детей на аттракционах стоял всегда, но, к сожалению, поднимается только после несчастных случаев

Взрослые самостоятельно должны оценивать ситуацию и заботиться о безопасности своих детей, сказал на брифинге председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодняшний день, проблема, которая опять всколыхнула, она же не вчера появилась. Были и были, пока не случилась трагедия. В прошлом году подняло батут - дети пострадали, поговорили, опять забыли, сезон прошел. К сожалению, опять случилась трагедия, опять вспомнили про батуты, сегодня это на острие находится. Хотя, еще раз говорю, вопрос стоял и он имеет место быть. Не только по батутам, а вообще по аттракционам, - сказал Беккер.

Другой случай, по его словам, произошел на прошлой неделе в Семипалатинске, когда во время катания завалилась карусель.

- Слава богу, там четверо детей остались живы, пострадали, конечно. А таких аттракционов у нас, и все больше и больше, - подчеркнул глава КЧС.

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Он рассказал, что к нему после несчастного случая в Костанайской области обратилась женщина с просьбой о помощи.

- Описывает ситуацию, видит батут, в батуте имеется трещина, место порыва закрыто подушкой. Она отпускает свою дочь. По иронии судьбы ребенок попадает в эту щель, проваливается, получает черепно-мозговую травму, повреждение шеи. Она пишет жалобу, помогите, разберитесь. Мы, конечно же эту жалобу внесли и направили в соответствующий департамент полиции для возбуждения уголовного дела. Но вопрос ведь в том, что вы же мама, вы же смотрите, что там повреждение, куда ребенка? Я считаю, что родители, в первую очередь, должны оценивать ситуацию, - объяснил Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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