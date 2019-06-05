В Усть-Каменогорске ранее судимый мужчина изнасиловал вдову своего брата

Подозреваемый еще не погасил судимость, когда совершил новое преступление.

О жуткой истории, произошедшей в Усть-Каменогорске в начале 2019 года, рассказала председатель фонда "Не молчи" Дина Смаилова. Женщину изнасиловал ранее судимый и больной СПИДом родственник ее умершего супруга, передает Zakon.kz.

- У молодой женщины, скоропостижно скончался супруг, они жили в 110 км от Усть-Каменогорска. Прошло немного времени после смерти, вдова поехала в город, навестить родственников супруга. В четыре утра родственница мужа, у которой остановилась женщина, ушла на работу, а в это время на нее напал двоюродный брат умершего мужа. Оказалось, что мужчина ранее судим, вышел по УДО из тюрьмы, находился под контролем службы пробации, кроме этого наркозависимый и ВИЧ инфицированный, - сообщила Дина Смаилова.

С ее слов, подозреваемый чем-то твердым нанес удар спящей женщине по переносице.

- От одного удара образовалась вмятина, началось сильное кровотечение, она буквально захлебывалась собственной кровью, а преступник в это время ее раздел и изнасиловал. Когда он закончил, он заставил ее идти умываться, увидев что натворил, стал смотреть на нее каким-то звериным взглядом и она подумала, что сейчас он ее будет убивать, - продолжила Дина.

В итоге пострадавшей удалось выбежать на улицу, без телефона и верхней одежды. Ей помог случайный прохожий. Женщину госпитализировали.

Далее Смаилова сообщила, что следователь квалифицировал дело по 120 ч. 1 (изнасилование), а затем сообщил, что это семейно-бытовой конфликт и прекратил расследование.

- По данному делу были направлены ходатайства и жалобы в Генеральную прокуратуру РК, вице-министру МВД Жакупову. Получен ответ, что найдено много нарушений, но дело до сих пор не сдвинулось с места и преступник до сих пор на свободе, - сообщила Дина Смаилова.

По информации службы пробации ВКО, подозреваемый является злостным нарушителем закона, 13 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, вымогательство, разбойные нападения, но в большинстве случаев его освобождали в зале суда за примирением сторон. За последнее преступление был осужден судом №2 Усть-Каменогорска по статье 191 ч.2, п. 1,2,3 УК РК к 5,5 годам лишения свободы. Постановлением суда №2 Усть-Каменогорска неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы 3 года 12 дней. Его поставили на учет в службу пробации Ульбинского района ДУИС по ВКО 25 октября 2018 года.

18 февраля этого года в суд №2 Усть-Каменогорска служба пробации направила материал, в котором указано, что выявлено семь нарушений порядка условий отбывания наказания подозреваемым, за что ему выносили предупреждения. Также было выявлено четыре факта административных нарушений. На тот момент подозреваемый уже скрывался. Суд оставил материал без рассмотрения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину нашли. 14 мая решением суда условное наказание было заменено на 2 года 5 месяцев и 23 дня лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

В пресс-службе ДП ВКО прокомментировали это дело, не уточнив при этом, по какой статье расследуется уголовное дело.

- В производстве Ульбинского ОП Управления полиции Усть-Каменогорска находится уголовное дело по заявлению потерпевшей 32-летней жительницы Уланского района в отношении 34-летнего жителя Усть-Каменогорска по факту изнасилования. Потерпевшая показала, что 18 января текущего года сводный брат ее покойного супруга, у себя дома после совместного распития спиртного, против ее воли вступил с ней в половой контакт и нанес ей телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей обнаружены телесные повреждения легкой степени. Дальнейший ход расследования уголовного дела взят на контроль, даны указания о проведении необходимых следственных действий. Досудебное расследование будет продолжено, - сообщили в полиции.

В свою очередь, Дина Смаилова отметила, что результаты экспертизы они намерены оспаривать.

- Ее выписали через 10 дней с обмороками, головными болями, до сих она болеет, ей не дали направление в вендиспансер на обследование, не выявлено заразил ли он ее ВИЧ, не было очной ставки, нет результатов биологической экспертизы, - сообщила Смаилова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!