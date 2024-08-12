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Ранее судимый мужчина ранил ножом подростка в Астане

нападение, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 19:12 Фото: pexels
В социальных сетях распространилось видео о том, что ранее судимый мужчина нанес три ножевых ранения 15-летнему подростку в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, 1 августа его госпитализировали в многопрофильную городскую больницу № 2 с ножевыми ранениями спины, почки и руки. Отмечается, что уже через пять дней подростка выписали.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – заявили в полиции.

Схожий случай произошел в Алматы в июле. Тогда в Турксибском районе сосед напал на двух подростков. Одного из них 47-летний мужчина ранил, другой смог отбиться и убежать.

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