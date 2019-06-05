Детей можно не отдавать в школу в 6 лет

Речь о принятии в первый класс, а не об обязанности родителей определить ребенка в первый класс.

Прочитал статью, что министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова прокомментировала вопрос ответственности родителей за отказ отдавать детей в школу, в том числе и с 6 лет.

Министр указала на законодательную обязанность обучения детей с 6 лет. Думаю, что министр ошибается, потому что в законе нет такого. В п.1 ст.31 Закона "Об образовании" написано: "На обучение в 1 класс принимаются дети с шести лет".

Из смысла данной нормы следует, что идет речь о принятии в первый класс, а не об обязанности родителей определить ребенка в первый класс. То есть, родитель может определить своего ребенка в школу, если ребенку 6 лет. А смысл слов "с шести лет" включает не только детей, кому 6 лет, а всех детей до 18 лет. Всем же ясно, что предлог "с" означает от шести лет и старше.

Я думаю, что законодатель не смог точно сформулировать свою мысль и поэтому "родилась" такая сырая норма, которую министр толкует неверно.

Так что в законе об образовании нет никакой обязанности определять 6-летнего ребенка в первый класс.

В п.3 ст.70 Кодекса о браке и семье предусмотрено, что "Родители обязаны обеспечить получение ребенком обязательного среднего образования". При этом не указано, что родители обязаны определять ребенка в школу с 6 лет. Можно и с семи, и восьми, да и с девяти лет, наверное. Главное, чтобы ребенок окончил среднюю школу.

Также министр что-то сказала о штрафах, но не уточнила о каком штрафе идет речь. Скорее всего, министр и не знает о таких штрафах.

Есть только один штраф, более-менее подходящий к данной ситуации.

Согласно ч.2 ст. 409 КоАП РК, предусмотрена ответственность за нвыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителя - предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Но и такой штраф, думаю, не соответствует полностью нашему случаю, потому что как я писал выше - нет обязанности родителей определять шестилетнего ребенка в школу. А раз нет обязанности, то нет и штрафа.

Но даже если допустить, что например, родителю наложат штраф 17,5 тыс. тенге, то тогда все равно же ребенок не пойдет в школу, а родители отдадут его на следующий год, когда ему исполнится 7 лет.

Так что законом не предусмотрено каким-то образом заставить родителя определить 6-летнего ребенка в первый класс

Правда, есть еще один теоретический жесткий путь, это лишение родительских прав как бы за неисполнение родительских обязанностей. Но это уже на грани фантастики. Да и то, как я уже пишу в третий раз, – ну нет обязанности отдавать в школу 6-летнего ребенка, а есть другая обязанность – дать среднее образование, что не одно и то же.

Так что, друзья, не бойтесь никаких штрафов. И если не хотите отдавать своего ребенка в 6 лет в школу, то не отдавайте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!