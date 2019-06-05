Глава управления по расследованию авиапроисшествий ушел с поста из-за подчиненного

В отношении его подчиненного ведется расследование.

Руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Нурлана Жумасултанов добровольно покинул пост из-за правонарушения его подчиненного, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как сообщили в ведомстве, причиной ухода с поста Нурлана Жумасултанова стало правонарушение его подчиненного Асылбека Кетебаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

- Поводом для добровольного увольнения Нурлана Жумасултанова послужило должностное правонарушение главного эксперта управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Асылбека Кетебаева. Он подозревается в фальсификации материалов и попытках увода от ответственности виновных лиц при расследовании авиакатастрофы, произошедшей с самолетом Tecnam-2002JFUP-LA231 в Алматинской области 10 августа 2017 года, а также в незаконном отстранении от летной практики курсанта академии гражданской авиации при расследовании инцидента с воздушным судном Tecnam-2002JFUP-LA232 в Жамбылской области 24 июля 2017 года, - пояснили в МИИР.

Сейчас в отношении Асылбека Кетебаева возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

10 августа 2017 года под Алматы во время выполнения учебно-тренировочного задания самолет Tecnam-2002JFUP-LA231 упал в двух километрах от аэродрома Азем. В результате погибли курсант Айдар Абишев и пилот-инструктор Сергей Курченко. Основной причиной авиационного происшествия явилось попадание самолета в условия сильного сдвига ветра после взлета на малых высотах, что привело к возникновению особо опасной ситуации в полете, с которой экипаж воздушного судна не справился и допустил столкновение с землей.

24 июля 2017 года учебно-тренировочный самолет совершал полет по территории Алматинской области, но вынужден был совершить аварийную посадку в Жамбылской области. Полет выполнялся курсантом академии гражданской авиации. Пострадавших в этом инциденте не было.

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