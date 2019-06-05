Как изменится курс тенге после выборов Президента РК

Траекторию тенге по наклонной вниз по отношению к американскому доллару сформировала международная повестка.

Тенге теряет позиции, доллар и евро продолжают движение вверх. В Нацбанке связали эту ситуацию с реакцией на снижение стоимости нефти. 5 июня в обменниках страны американскую валюту покупают в среднем по 385 тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

385 тенге - это средняя цена, которую сегодня дают за американскую валюту в обменниках. Причин этому несколько. Казахстанцев волнует вопрос, стоит ли ждать девальвации. Колебания валюты сказываются на платежеспособности граждан.

Азат Перуашев – депутат Мажилиса Парламента РК:

- Девальвация – это наиболее для малого и среднего бизнеса процесс, который бьет по потребителям по населению и по МСБ, в первую очередь. Даже может быть более важной, чем доступность кредитов и налогообложения. Надо опираться на мнение компетентных органов - прежде всего позиция национального банка, позицию министерства национальной экономики.

Траекторию тенге по наклонной вниз по отношению к американскому доллару сформировала международная повестка. Торговая война Соединенных Шатов с Китаем. Санкции по отношению к Ирану, России и Венесуэле. Последняя, кстати, пока пострадала больше всех. Венесуэла может лишиться золота, которое хранит в банке Англии - это слитки на 1 млрд 200 млн долларов. Есть информация, что об этом их попросили власти Америки. По состоянию на апрель золотовалютные резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 тонн. В хранилищах тогда оставалось около 100 тонн золота. Удешевление цен на нефть марки БРЕНТ. США увеличили объемы добычи черного золота в 3 раза, тем самым спровоцировав дисбаланс на мировом нефтяном рынке. Это в Нацбанке считают основной причиной роста американского доллара.

Мадина Абылкасымова – заместитель председателя Национального банка РК:

- Мы видим, что за последнюю неделю на фоне усиливающегося торгового противостояния между крупными экономиками мира произошло соответствующие падение цены на нефть, Brent на мировых рынках и, естественно, что валюты практически многих развивающихся рынков соответствующим образом отреагируют.

Бытует мнение, что на колебание тенге влияют и предстоящие выборы Президента. Однако экономист Акимжан Арупов связи между этими событиями не видит. И отвечает на еще более актуальный вопрос: что будет с курсом тенге после выборов?

Акимжан Арупов - директор Института мировой экономики и международных отношений, доктор экономических наук:

- Я думаю, что особо резких колебаний нацвалюты по отношению к основным иностранным валютам у нас не будет. По крайней мере, активы золотовалютного резерва РК в достаточной степени имеются. Вот сейчас говорят, что тенге сдал свои позиции, но это только по отношению к доллару США, а по отношению к другим основным валютам, важным для РК. Мы таких резких изменений вообще-то не видим.

Еще одна из причин колебания тенге - сезонность. В период с конца мая и до начала октября резко увеличивается спрос на американский доллар. А по закону спроса и предложения – большая потребность в американской валюте и приводит к ее росту. Колебание национальных валют в условиях рыночной экономики эксперты считают вполне нормальным явлением, но тем не менее – не всегда предсказуемым.

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