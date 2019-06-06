Инвестиции в здравоохранение выросли всего на 4%

За четыре месяца наибольший поток инвестиций в сферу здравоохранения и соцуслуг наблюдается в Восточно-Казахстанской области - 4,6 млрд тенге.

За январь–апрель текущего года инвестиции в здравоохранение и социальные услуги составили 19,8 млрд тенге, прирост — всего 4,2% за год. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года сумма инвестиций достигала 19 млрд тенге, увеличившись на 82,4% за год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

При этом доля инвестиций в здравоохранение от общей суммы инвестиций в основной капитал составила всего 0,68% (годом ранее — 0,72%).





Больше всего инвестиций в сферу здравоохранения и социальных услуг поступило из бюджетных средств. Так, за январь–апрель текущего года из республиканского бюджета было выделено 7,8 млрд тенге (годом ранее — 4,8 млрд тг), а из местных бюджетов — 3 млрд тенге (годом ранее — 7,1 млрд тг).

За счет собственных средств в сферу здравоохранения было проинвестировано 7,4 млрд тенге — на 7,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее (6,9 млрд тг). Заемные средства и кредиты банков составили 974,3 млн и 709 млн тенге соответственно.

15 мая на выставке "Здравоохранение KIHE 2019" Нурбол Кузембаев, замгендиректора РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" МЗ РК, отметил, что политика Минздрава направлена на усиление участия частного сектора в здравоохранении; также он добавил, что сегодня имеется 111 заключенных договоров, 176 проектов ГЧП на стадии разработки и согласования, в том числе амбулаторно-поликлинических организаций (АМО), скрининга, обеспечения медтехникой.

Схема сотрудничества такова: основываясь на перспективных планах акиматов, Минздрав утверждает сводный план с горизонтом планирования 8 лет (идет утверждение планов на 2019–2026 годы). По прошлогодним планам потребность в инфраструктуре составила 1,3 трлн тг: АМО — 1191 организация на сумму 220 млрд тг; 102 стационарных объекта на сумму 360 млрд тенге. В областных центрах есть 17 многопрофильных больниц, потребность в инвестициях которых составляет более 800 млрд тенге. Понимая, что бюджеты не способны сейчас обеспечить строительство объекта на 50–60 млрд тг, министерство поднимает такие проекты на уровень республики, в том числе через софинансирование.





За четыре месяца наибольший поток инвестиций в сферу здравоохранения и соцуслуг наблюдается в Восточно-Казахстанской области - 4,6 млрд тенге, при этом за аналогичный период прошлого года сумма достигала лишь 942,3 млн тг. Также в тройку регионов с наибольшей суммой инвестиций вошли Актюбинская и Алматинская области: 3,2 млрд и 2,9 млрд тенге соответственно.

Проблемы первичной медико-санитарной помощи остро стоят в 9 регионах РК. Износ медоборудования и зданий объектов здравоохранения там превышает среднереспубликанский показатель. В 846 селах, в которых проживают порядка 200 тысяч человек, вообще отсутствуют медицинские учреждения. В ближайшие 3 года на решение проблем в сфере медицины государство выделяет 120 миллиардов тенге. Будут построены 595 объектов ПМСП, еще в 228 проведут капитальные ремонты. Но это не исправит полностью сложившуюся ситуацию: акиматам областей необходимо самостоятельно развивать медицинскую инфраструктуру.

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