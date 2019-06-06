Молодая девушка ходила: Елбасы поделился воспоминаниями о сенаторе Айтимовой
Он отметил большой успех Бырганым Сариевны Айтимовой на многих дипломатических должностях.
Фото : Акорда6 июня 2019, 11:55
После вручения нагрудного знака "Почетный Сенатор" на пленарном заседании сената парламента РК Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил благодарность депутатам и традиционно поделился воспоминаниями. На этот раз о том, как впервые столкнулся с Бырганым Айтимовой, передает корреспондент Zakon.kz.
- Мы знакомы с Айтимовой. Я поселился в дом отдыха ЦК и там молодая девушка ходила. В 1990-м году, представляете… Мы как-то туда-сюда гуляли и почему-то не встретились, не побеседовали. Хотя всякие разговоры ходили. С тех пор Бырганым Сариевна рядом работает, - сказал Елбасы.
В последствии, по его словам, он назначал ее на многие дипломатические должностях, где она показывала "успех".
- На многих должностях, на которые я назначал, в том числе дипломатических, большой успех. Считаю, что в вашей жизни это большие светлые дни, история, - заключил Назарбаев.
Айтимова Бырганым Сариевна - председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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