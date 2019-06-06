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Назарбаеву вручили знак и удостоверение почетного сенатора

Знак и удостоверение Елбасы вручила спикер сената Дарига Назарбаева.

Фото : Kazakh TV6 июня 2019, 11:14

Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 6 июня на заседании Сената Парламента РК вручили знак и удостоверение почетного сенатора, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня в истории сената еще один особенный день. На прошедшем заседании сената депутаты единогласно приняли предложение о присвоении статуса Нурсултану Назарбаеву "Почетный Сенатор". Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, решение о присвоении статуса почетного сенатора - это признание вашего труда в создании фундамента нашей государственности, определение пути стратегического развития страны, признанной во всем мире. За ваш созидательный вклад и профессионализм в формировании двухпалатного парламента примите этот знак огромного уважения сенаторов к вам, - сказала Дарига Назарбаева.

30 мая в Сенате депутаты приняли постановление о присвоении статуса почетного сенатора. Президент Касым-Жомарт Токаев в первой речи в должности президента Казахстана заявил, что Нурсултану Назарбаеву следует предоставить статус почетного сенатора. Спикер сената Дарига Назарбаева отметила, что члены бюро ранее единогласно поддержали эту инициативу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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