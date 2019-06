Неизвестную историю о дружбе казахского и китайского композитора рассказали в кино

Фильм уже идет в китайском прокате, и множество людей в соседней стране уже успели узнать о Казахстане.

Совместный казахстано-китайский фильм "Композитор" показали отечественной публике. На первый показ в Алматы прибыли участники съемочной группы из Китая, передает Zakon.kz.

В основе сюжета художественного фильма реальная история о дружбе казахстанского композитора Бакытжана Байкадамова и его китайского коллеги Си Синхая.

Си Синхай в 1941 году прибыл в Алматы по решению Центрального Комитета Китая. Здесь он подружился с казахстанским композитором Бахытжаном Байкадамовым, он приютил его в своем доме. За время пребывания в Казахстане Си Синхай помогал перенести на ноты десятки народных произведений, сочинил ряд знаменитых музыкальных произведений, таких как Симфония "Национальная освободительная война", Симфония священной войны и сюита "Red all over the river". Поэма "Амангельды", которую китайский музыкант посвятил казахскому национальному герою, воодушевляла людей на борьбу с фашистами и пользовалась широкой популярностью среди местного населения. Также он возглавлял народный театр в Костанае в 1944 до самой смерти от страшной болезни.

Идея снять фильм о Си Синхае принадлежит китайской стороне. В сентябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпинь во время лекции в Назарбаев университете рассказал историю композитора, о которой не знали даже некоторые деятели культуры Китая. Производство совместного художественного фильма инициировано на правительственном уровне, в рамках соглашения о культурно-гуманитарном сотрудничестве, подписанного 31 августа 2015 года при участии первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По рекомендации министерства культуры и спорта РК было подписано соглашение между АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова и китайской кинокомпанией Shineworks Pictures о сотрудничестве по совместному производству, финансированию и использованию кинокартины.

Съемки картины прошли в 2017 году, значительная часть фильма была отснята в Казахстане. Большую помощь в качестве консультанта оказала племянница Бахытжана Байкадамова Каламкас Арисланова. Она же есть в фильме- юную Каламкас сыграла Дильназ Нурсеит.

Главную роль в фильме сыграл китайский актер Ху Цзюнь. Роль казахского композитора Бахытжана Байкадамова сыграл наш соотечественник Берик Айтжанов. Ведущим режиссером был китайский кинематографист Шерзад Якуп.

- Исполнивший роль Си Синхая актер знаменит в Китае. Одним из главных критериев при выборе актера на главную роль было наличие музыкального образования и умение играть на фортепиано. Отец и дядя исполнителя главной роли являются знаменитыми китайскими певцами, все хорошо знают Си Синхая. У Си Синхая был твердый характер, когда выбрали актера, он оказался похож по характеру. Были высокие требования не только к актерам но и месту съемок, съемочная группа должна была передать историю максимально достоверно, воссоздать атмосферу того времени, которая царила в Казахстане, Китае и России в то время, - рассказал президент компании Shine Pictures, генеральный продюсер картины Джонатан Шень,

Фильм уже идет в китайском прокате, и множество людей в соседней стране уже успели узнать о Казахстане. Картина создана не в арт-хаусном стиле, поэтому уже полюбилась многим в Китае. Теперь настал черед оценить фильм и казахстанской публике.

С казахстанской стороны со-режиссером выступил Сабит Курманбеков. Он пришел в проект как художник-постановщик, в процессе работы стал режиссером-консультантом, помогал воссоздать эпоху, 40-е, военное время, китайская сторона выбрала актеров со своей стороны. Казахстанских актеров совместно утверждали, Аружан Джазильбекову и Берика Айтжанова, например, китайская сторона заметила в картине "Дорога к матери" Акана Сатаева.

Добавим, что в Алматы есть улица, названная именем Си Синхая.

Альберт Ахметов

