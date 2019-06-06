В США заявили, что Зеленский попросил новые вооружения

Лидер объединения проукраинского лобби в США обсуждал с Зеленским и главой Минобороны поставки оружия Киеву.

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским сенатором Робертом Портманом поставку вооружений в Украину. Об этом сам сенатор рассказал в конгрессе США, выступая перед коллегами с докладом о своем визите в Украину, передает РБК со ссылкой на Twitter Портмана.

- Он [Зеленский] откровенно говорил о храбрости своих войск, но также говорил об их потребностях в системах вооружения. Мы говорили о российской пропаганде вдоль восточной границы и о попытках [России] заглушить сигналы телевизионных вещательных систем Украины — с тем чтобы посеять семена раздора среди жителей Донбасса, — сказал Портман.

Он также сообщил, что провел "открытую и детальную" беседу с новым министром обороны страны Русланом Хомчаком о том, чем Соединенные Штаты могут помочь украинской армии.

- Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете сената по делам Вооруженных сил и администрацией [президента Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился, — добавил он.

Он также обсудил с Зеленским "некоторые идеи", которые помогут противостоять пропаганде, помехам и дезинформации со стороны России, и связался с Госдепартаментом по поводу этих идей.

Сенатор также рассказал коллегам, что обсудил судьбу задержанных Россией в Керченском проливе моряков.

Сенатор также заявил, что со встречи с Зеленским ушел "впечатленным" и "воодушевленным".

- Он умный и интересный, — сказал он, оценивая свою беседу с новым президентом Украины.

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