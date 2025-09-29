#АЭС в Казахстане
Мир

Украина готовится к "мегасделке" по вооружению из США

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 07:33 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США "мегасделку" о поставках Киеву вооружений, включая оружие большой дальности действия, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Politico, стоимость вооружений по сделке составит около 90 млрд долларов.

"Мы обсудили и согласовали с президентом США Дональдом Трампом основные моменты. Теперь переходим к практической реализации", – поделился украинский лидер.

Ранее стало известно об отказеТрампа поставлять Киеву ракеты Tomahawk, причем, как отмечается, это была единственная оружейная система в списке, которую американский президент отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины.

Аксинья Титова
