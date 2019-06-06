Чем известна вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева

Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры.

Эльмира Суханбердиева – вице-министр образования и науки, персона известная. Она выдвигала множество различных предложений в сфере обучения. Zakon.kz собрал самые запоминающиеся факты из рабочей жизни Суханбердиевой.

Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Суханбердиевой Эльмиры. Под арестом она будет содержаться до 2 августа.

Эльмира Суханбердиева после окончания КазНУ имени аль-Фараби начала в 1989 году работать учителем истории в средней школы № 16 города Шевченко. Далее была воспитателем в детском садике, потом вновь продолжила преподавать историю.

В 1998 году стала заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе школы-гимназии № 38 поселка Энергетический Алматинской области. После этого карьера Суханбердиевой пошла вверх. Она трудилась и в аппарате акима Илийского района, и даже была руководителем аппарата АО Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» в Алматы.

В 2013 году Эльмиру Суханбердиеву назначили руководителем Управления образования города Астаны (2013-04.2016), а после и вице-министром образования и науки РК (04.2016-08.2017, с 17.09.2018).

На посту вице-министра она приняла участие во введении бесплатных курсов для 6-летних детей.

- В каждой школе будут дополнительные летние курсы. В течение трех недель будут бесплатно готовить тех детей, которые не посещали детские центры, детский сад. Никаких тестов для того, чтобы принять детей в общеобразовательную школу, не предусмотрено. У нас есть НИШ (Назарбаев Интеллектуальные школы), РФМШ (Республиканская физико-математическая школа) — это школы со специальным профилем. У них в уставе прописано, там тестирование будет, чтобы выявить наклонности ребенка, - сказала Суханбердиева.

Также она положительно высказывалась о платном ЕНТ, по ее словам, такой шаг позволит не уезжать выпускникам за рубеж.

Эльмира Суханбердиева поднимала вопрос об образовании в селах: уровень знаний в сельских школах не должен отличаться от городских.

Зная работу детских садов изнутри, Суханбердиева выступала за поднятие там зарплат. Увеличение должно было составить от 30 до 50 процентов.

СМИ сообщали, что будучи в отпуске по уходу за ребенком в 2017 году, Суханбердиева получила стипендию по программе "Болашак" и уехала стажироваться в университет Беркли, Калифорния США. Тогда поднимался вопрос о честности получения образовательной стипендии "Болашак". В частности, о том, что Эльмира Суханбердиева не проходила тестирование. Однако позже она заявила, что все тесты и собеседования были пройдены.

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