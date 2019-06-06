Защита прав потребителей финансовых услуг – приоритетная задача Нацбанка Казахстана

Ежедневно в Алматы функционирует Общественная приемная.

В рамках данной задачи Национальный Банк осуществляет защиту прав потребителей финансовых услуг посредством рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, выявления нарушений прав потребителей, предоставления правовой помощи гражданам.

Для получения необходимой информации вы можете обратиться по телефонам call-центра Общественной приемной Национального Банка: +77272619213, +77272788104 (внутренние 5571 или 5573).

Ежедневно по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:30) функционирует Общественная приемная Национального Банка. Предварительная запись не требуется.

Жители других регионов Казахстана могут обратиться в территориальные филиалы Национального Банка. Контактные данные филиалов опубликованы на сайте НБРК в разделе "О Национальном Банке".

В Национальный Банк также вы можете обратиться посредством мобильного приложения "НБК Online", которое можно скачать через приложения Google Play Market, App Store, или используя web-версию NBK Оnline.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!