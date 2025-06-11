Мажилис одобрил поправки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

Депутаты Мажилиса 11 июня 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена Ерлана Стамбекова, основные поправки предполагают расширение условий, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента Республики Казахстан, а также введение обязанности для операторов сотовой связи по созданию внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированных трафиков.

"Введение обязанности операторам сотовой связи по блокированию абонентских номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передаче информации о них в антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан", – сказал Ерлан Стамбеков об одном из предлагаемых новшеств.

Другие поправки предусматривают приостановление оказания услуг связи абонентскому номеру при выявлении мошеннических действий с данного номера.

Кроме того, уточняется порядок обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных государственных органов и кредитным бюро.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект. Нормы документа направлены на создание условий для повышения конкуренции и привлечения инвестиций в банковский сектор, развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг, повышение финансовой доступности, защиты прав потребителей финансовых услуг и противодействие мошенничеству на финансовом рынке.