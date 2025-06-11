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Право

Мажилис одобрил поправки по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 11 июня 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили поправки по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена Ерлана Стамбекова, основные поправки предполагают расширение условий, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента Республики Казахстан, а также введение обязанности для операторов сотовой связи по созданию внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированных трафиков.

"Введение обязанности операторам сотовой связи по блокированию абонентских номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передаче информации о них в антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан", – сказал Ерлан Стамбеков об одном из предлагаемых новшеств.

Другие поправки предусматривают приостановление оказания услуг связи абонентскому номеру при выявлении мошеннических действий с данного номера.

Кроме того, уточняется порядок обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных государственных органов и кредитным бюро.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект. Нормы документа направлены на создание условий для повышения конкуренции и привлечения инвестиций в банковский сектор, развитие страхового рынка и рынка ценных бумаг, повышение финансовой доступности, защиты прав потребителей финансовых услуг и противодействие мошенничеству на финансовом рынке.

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Бауыржан Муканов
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