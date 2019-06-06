Айтимова о воспоминаниях Назарбаева: Покровительства не было

С момента знакомства с Елбасы, по ее словам, она работала на разных должностях, но человеческие отношения остались прежние.

Сенатор Бырганым Айтимова прокомментировала воспоминания Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметив, что ни о каком покровительстве речи не идет, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нет, покровительства не было. Тогда мне было 30-31... Когда я стала секретарем центрального комитета комсомола казахстана, это выборная должность, приехала с Западного Казахстана. Естественно, на республиканском уровне работы не было, - рассказала в кулуарах Айтимова.

По ее словам, тогда Нурсултан Назарбаев дал поручение, чтобы стимулировали казахскую молодежь работать на промышленных предприятиях.

- С тех пор я полностью поддерживаю политику Президента нашей страны. Каждый раз, когда я получала новые должности, у нас тема была одна, чтобы мы работали и концентрировали внимание на возможности продолжать учиться, набираться опыта, вносить в Казахстан продвинутые идеи. Работа была все время на разных участках, но человеческие отношения остались прежние. Очень доверительными и порой теплыми. А иногда и получали по шапке, - отметила Бырганым Айтимова.

Ранее после вручения нагрудного знака "Почетный Сенатор" на пленарном заседании Сената Парламента РК Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил благодарность депутатам и поделился воспоминаниями. На этот раз о том, как впервые столкнулся с Бырганым Айтимовой.

- Мы знакомы с Айтимовой. Я поселился в дом отдыха ЦК и там молодая девушка ходила. В 1990-м году, представляете… Мы как-то туда-сюда гуляли и почему-то не встретились, не побеседовали. Хотя всякие разговоры ходили. С тех пор Бырганым Сариевна рядом работает, - сказал Елбасы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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