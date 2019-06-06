Установлены хулиганы, закидавшие льва камнями в зоопарке Караганды

Их привлекли к административной ответственности.

Установлены хулиганы, закидавшие льва в зоопарке Караганды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области

Как сообщили в ведомстве, сотрудниками Михайловского отдела полиции УП Караганды в ходе поисковых мероприятии установлены и привлечены к административной ответственности двое жителей города.

- Данный факт зарегистрирован в Михайловском отделе полиции УП Караганды по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного по статье 434 КобАП РК (мелкое хулиганство). В отношении 28-летнего посетителя зоопарка составлен административный протокол по статье 434 часть 1 КобАП РК. Второй посетитель – 23-х летний мужчина выехал в город Шымкент, и по приезду также будет привлечен к ответственности. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП, либо арест до 10 суток.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько парней перелезли через ограждение, вплотную подошли к клетке со львами и стали забрасывать животных камнями. Уточняется, что произошло это 2 июня в карагандинском зоопарке. На замечания окружающих молодые люди не реагировали. Администрация зоопарка сообщила, что уже обратилась с заявлением в полицию. Кроме того, в охранное агентство, с которым сотрудничает зоопарк, направлено письмо с просьбой привлечь охранников к дисциплинарной ответственности за то, что они не приняли мер, когда посетители сообщили им о диковатых людях, которые перелезли через забор и кидали в зверей камни.

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