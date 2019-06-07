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Алибасов составил завещание

Состояние музыкального продюсера оценивается как тяжелое, но он в сознании и дышит самостоятельно.

Фото : Politeka7 июня 2019, 00:47

Официальный представитель Бари Алибасова рассказал, что после госпитализации из-за химического ожога желудка четвертой степени продюсер решил обновить свое завещание, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову — младшему; правообладателями творческого наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

Супруга продюсера также наследует принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов, подытожил Горожанкин.

Четвертого июня Алибасова в тяжелом состоянии доставили в отделение токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей.

Сообщалось, что состояние музыкального продюсера оценивается как тяжелое, но он в сознании и дышит самостоятельно.


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