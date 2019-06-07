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Посреди дороги в Алматы загорелся троллейбус

Происшествие засняли очевидцы.

Фото : Instagram7 июня 2019, 00:58

На проспекте Абая в Алматы загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

Кадры горящего троллейбуса посреди проезжей части, опубликованы в Instagram-паблике krispi_almaty.

На кадрах видно, что горит крыша и несколько человек забрались на нее и пытаются потушить.

Двери у троллейбуса открыты, что позволяет предположить, что пассажиров внутри нет.


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