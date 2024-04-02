В Алматы загорелся троллейбус с пассажирами
Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 2 апреля 2024 года в Алматы на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова загорелся троллейбус с пассажирами. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz озвучили детали происшествия.
К счастью, находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.
Пожарные прибыли на место в считанные минуты.
"Для тушения горевшего троллейбуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы были поданы на охлаждение конструкций транспорта", – подчеркнули в ведомстве.
Отмечено, что принятыми мерами возгорание локализовано в 08:10, ликвидировано в 08:15.
Крое того, в ДЧС напомнили:
"В случае обнаружения возгорания в первую очередь необходимо сообщить на "101" , затем задействовать первичные средства пожаротушения".
Еще один инцидент с общественным транспортом в Алматы произошел в феврале 2024 года. Тогда на углу улиц Жандосова и Алтынсарина загорелся автобус. С огнем справился водитель до прибытия пожарных.
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