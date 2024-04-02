Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы загорелся троллейбус с пассажирами

В Алматы загорелся троллейбус с пассажирами, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 09:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 2 апреля 2024 года в Алматы на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова загорелся троллейбус с пассажирами. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Zakon.kz озвучили детали происшествия.

К счастью, находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место в считанные минуты.

"Для тушения горевшего троллейбуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы были поданы на охлаждение конструкций транспорта", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечено, что принятыми мерами возгорание локализовано в 08:10, ликвидировано в 08:15.

Крое того, в ДЧС напомнили:

"В случае обнаружения возгорания в первую очередь необходимо сообщить на "101" , затем задействовать первичные средства пожаротушения".

Еще один инцидент с общественным транспортом в Алматы произошел в феврале 2024 года. Тогда на углу улиц Жандосова и Алтынсарина загорелся автобус. С огнем справился водитель до прибытия пожарных.

Читайте также

В Алматы ОПГ похищала бездомных и оформляла на них кредиты
В Алматы ОПГ похищала бездомных и оформляла на них кредиты
Лавина сошла и перекрыла дорогу в горах Алматинской области
Лавина сошла и перекрыла дорогу в горах Алматинской области
Собака
Женщина попросила мясника зарезать ее собаку вместо усыпления
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: