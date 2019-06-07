Пограничник вытащил из воды беременную женщину и пятилетнего ребенка

Сергей положил ребенка на живот матери и обоих вытащил на берег.

Несчастный случай произошел 31 мая на берегу водоема под названием "Городской пруд" поселка Бидаик Уалихановского района СКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Военнослужащий отделения пограничного контроля "Бидаик авто" Сергей Гайдай в седьмом часу вечера услышал со стороны моста пронзительный детский крик с призывом на помощь. По мосту в панике бегали двое девочек-школьниц и смотрели на водоем, где тонула женщина. Сергей, не раздумывая, прыгнул в воду, подплыл к ней. Та плакала и указывала в воду. Сергей, сообразив, что в воде находится ее ребенок, нырнул под воду и начал искать руками, зацепился за одежду ребенка и потянул его вверх. Мать ребенка на поверхности воды лежала на спине. Сергей положил ребенка на живот матери и обоих вытащил на берег.

Пятилетний мальчик Нурадиль не подавал признаков жизни. Сергей оказал первую медицинскую помощь, сделав ему искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Мальчик открыл глаза и задышал. Как выяснилось позже, он спас не две жизни, а три - женщина Жетписова Махаббат (1982 г.р.) была беременной. По словам родственников спасенной женщины этот мост имеет давнюю дурную славу. В 2002 году, упав с этого моста, на этом же месте утонул 27-летний родной брат мужа.

6 июня в Департаменте по ЧС пограничнику вручили медаль "За спасение утопающих".

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