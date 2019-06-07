На Иссык-Куле двое детей задохнулись в старом холодильнике

Происшествие зарегистрировали как несчастный случай.

В селе Михайловка Тюпского района двое детей погибли, забравшись в старый холодильник, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.

По информации издания, трагедия случилась 3 июня. Братья 4 и 6 лет играли во дворе и неожиданно пропали. Их начали искать в 11:55 и нашли почти в 17:00 внутри старого советского холодильника, который стоял во дворе.

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По предварительным данным, дети, играя, залезли в холодильник, дверь закрылась и они не смогли открыть ее. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков как несчастный случай.

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