Парень с девушкой задохнулись в авто в Талдыкоргане

Двое молодых людей погибли от отравления угарным газом в Талдыкоргане. Полиция зарегистрировала факт как несчастный случай, сообщает Zakon.kz

Первые кадры с места события появились еще днем. По данным очевидцев, парень с девушкой скончались от отравления угарным газом в заведенной машине. Парню было 20, а девушке – 18 лет. Предположительно, они хотели согреться в автомобиле, но уснули.



Информацию позже подтвердили в Департаменте полиции Жетысуской области. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам экспертных исследований.

"Сообщаем, что факт зарегистрирован как несчастный случай. Предположительно, молодые люди (парень и девушка), находившиеся в салоне автомашины, скончались в результате отравления угарным газом. Выяснением всех обстоятельств по факту занимаются сотрудники городской полиции", – сообщили в ДП области.

Выжившие в аварии близ озера Каинды рассказали, что туристический автобус выехал на "встречку" и врезался в УАЗ. На месте ДТП 5 октября погибла женщина. Пострадали 34 человека. Водителя автобуса отправили в изолятор.

