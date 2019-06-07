Финансисты: Оснований для обесценивания тенге нет

Убедительно просим не доверять распространяемым в информационном пространстве слухам и не принимать участие в их рассылке - АФК.

В настоящее время среди пользователей мессенджеров и социальных сетей активно распространяется недостоверная информация о якобы грядущем резком обесценении тенге, введении единой валюты и дефиците монет в обращении. Указанная информация носит явно провокационный характер и не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

- АФК на ежемесячной основе проводит исследование ожиданий по курсу тенге среди профессионального сообщества. По актуальным оценкам экспертов, на данный момент фундаментальных оснований для обесценения национальной валюты нет. Экспертное сообщество ожидает в течение месяца курс близкий к текущему, а именно 384-385 тенге за доллар США с учётом стабильной ситуации в экономике, - говорится в сообщении.

Что касается слухов о введении единой валюты "алтын" на территории ЕАЭС, то для этого нет никаких оснований. Договором о ЕАЭС не предусмотрено создание единого валютного союза и введение единой валюты.

Касательно дефицита монет, следует отметить, что на текущий момент банки второго уровня в достаточном для обслуживания клиентов количестве обеспечены всеми номиналами монет.

АФК и участники финансового рынка убедительно просят не доверять распространяемым в информационном пространстве слухам и не принимать участие в их рассылке.

С курсом валют можно ознакомиться по ссылке.

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