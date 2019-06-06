Рассылку об изъятии монет якобы из-за девальвацации прокомментировали в Нацбанке

С обеспеченностью рынка монетами нет никаких проблем.

В кулуарах Сената Парламента РК заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков прокомментировал рассылаемые в соцсетях сообщения об изъятии мелких монет из обращения якобы в связи с девальвацией после выборов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы видели эту рассылку, она абсолютно не соответствует действительности. Потому что у нас там порядка 46 млрд тенге - это монеты в обращении. Если посмотреть на одного человека, в среднем у нас абсолютно нормальный параметр по обращению монет на рынке. В принципе связывать монеты с какими-то вопросами по курсу, с алтыном, на мой взгляд, вообще некорректно, - сказал он.

При этом зампред Нацбанка отметил, что с обеспеченностью рынка монетами нет никаких проблем.

- Как я уже сказал, у нас никаких проблем проблем с обеспеченностью монетами нет. Кроме того, вы знаете, что мы выпустили дополнительно целый ряд монет на латинице. Оба тиража и старый на кириллице и новый на латинице, они являются законными платежными средствами. Никаких изъятий из экономики монет старого обращения нет . Мы это официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, - подчеркнул Смоляков.

Также он опроверг информацию по введению алтына на территории стран-участниц Евразийского экономического союза.

- Касательно вопросов связанных с валютой алтын, то здесь тоже хотим четко обозначить, этот вопрос не рассматривался, на повестке не стоит. И так же, если вы посмотрите документы, определяющие создание ЕАЭС, там также этот вопрос не обозначен, - заключил представитель Нацбанка.

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Прокомментировал Смоляков и слухи о девальвации после выборов.

- Наше руководство неоднократно заявляло, в текущем режиме у нас курс отвечает ежедневному фундаментальному фактору, если снижается цена на нефть, то курс двигается, если у нас ФРС США изменились прогнозы по повышению ставок, то это тоже отражается и балансируется. Если вы посмотрите цены на нефть, цена упала на 9-10%. Российский рубль тоже так сильно не изменился, то есть в любой момент времени балансирует много факторов, то есть сейчас курс отражает фундаментальные вещи, - сказал Смоляков.

Почти месяц назад Олег Смоляков уже говорил о том, что существенных колебаний курса или девальвации после президентских выборов в Казахстане ожидать не стоит.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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