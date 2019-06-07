В Алматы основательно взялись за военно-патриотическое воспитание молодежи

В ближайшее время в городе планируется открыть еще порядка 20 патриотических клубов.

Департаментом по делам обороны Алматы проведено расширенное заседание с участием Координационного совета по вопросам совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как отметил начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник А. Усербаев, военно-патриотическое воспитание это, прежде всего, борьба за молодежь и будущее страны, борьба против такиx негативныx явлений, как вынужденная миграция, рост преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистскиx настроений.

- Воспитывать патриота, значит формировать человека с высокой гражданской позицией, которому присущи любовь к Родине и стремление способствовать ее процветанию, - говорит Усербаев. - Решать эту сложную и важную задачу призваны в первую очередь Вооруженные Силы, органы исполнительной власти и общественные организации.

Анализ состояния военно-патритической работы выдвигает на первый план создание единой завершенной и комплексной системы патриотического воспитания подрастающего поколения: Дом – Семья – Школа - Учебное заведение - Армия (Трудовой коллектив).

В этой связи местными органами военного управления Алматы организована большая работа с допризывной молодёжью. Это и проводимые военно-патриотические спортивные соревнования, и экскурсии по воинским частям, где проходит демонстрация военной техники и вооружения, и Уроки мужества в учебных заведениях, и конкурсы военно-патриотических песен, и организация летних детских лагерей, и кружки по альпинизму и скалолазанию и многое другое.

Напомним, по поручению Первого Президента Казахстана в начале этого года в Алматы был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между оборонным ведомством, акиматом Алматы и республиканским общественным объединением "Жас сарбаз", штаб которого расположен в здании Департамента по делам обороны. На сегодняшний день в общеобразовательных школах южного мегаполиса организовано 204 военно-партриотических клуба, в которых задействовано порядка 20 000 учащихся.

В ближайшее время планируется открыть еще порядка 20 патриотических клубов.

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