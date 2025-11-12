В Казахстане обновили концепцию военно-патриотического воспитания молодежи

Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года внесены изменения в Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, концепция изложена в новой редакции.

В документе отмечается, что молодежь является главным ресурсом и будущим страны. Честность, трудолюбие, уважение к закону и готовность служить Родине должны стать неотъемлемыми чертами характера молодого казахстанца.

Военно-патриотическое воспитание должно отвечать вызовам нового времени и включать современные направления: использование беспилотных летательных аппаратов, основы кибербезопасности, защиту информационного пространства и другие технологические аспекты, составляющие оборонный потенциал страны.

Указывается, что неотъемлемой задачей является повышение роли преподавателей начальной военной подготовки. Их профессиональный статус и методическая база должны соответствовать современным требованиям. В образовательные программы подготовки необходимо включать цифровые технологии, симуляционные тренажеры, VR/AR и другие инновационные инструменты.

Одновременно важно формировать методические рекомендации для колледжей и вузов, особенно на базе военных кафедр, чтобы готовить студентов не только к службе, но и к аналитическому мышлению, технической подготовке и пониманию актуальных угроз. Значимое место в воспитательном процессе занимает национальная история. Популяризация образов героев, защищавших Родину, через памятные даты и культурно-образовательные мероприятия, такие как "Дни батыров", способствует укреплению связи поколений и формированию у молодежи чувства гордости и ответственности.

Военно-патриотическое воспитание должно стать органичной частью Единой программы воспитания "Адал азамат", что обеспечит системность мероприятий, преемственность между уровнями образования и соответствие общегосударственным ценностям.

Важным элементом является устойчивое взаимодействие образовательных организаций с воинскими частями, Национальной гвардией и Пограничной службой. Учебно-полевые сборы, военные игры и экскурсии позволят молодежи приобрести практические навыки и осознанное отношение к воинской службе.

Ключевые ценности военно-патриотического воспитания:

1. Независимость и патриотизм. Формирование у молодежи чувства гордости за независимость Казахстана, любви к Родине и готовности защищать ее интересы является фундаментом патриотического сознания.

2. Единство и солидарность. Укрепление гражданской общности, уважение к истории, культуре и традициям народа Казахстана обеспечивают чувство национального единства и солидарности вне зависимости от этнической принадлежности.

3. Справедливость и ответственность. Развитие правовой культуры, честности и стремления к справедливому обществу способствует воспитанию ответственности у молодежи и укреплению доверия в обществе.

4. Закон и порядок. Привитие дисциплины, уважения к Конституции и следование установленным нормам общественной жизни создают прочную основу для формирования правового государства.

5. Трудолюбие и профессионализм. Воспитание стремления к созидательному труду, самореализации и профессиональному росту в интересах страны формирует у молодежи ценности созидания и развития.

6. Созидание и новаторство. Поддержка инициативности, развитие творческого мышления и стремление внести личный вклад в будущее Казахстана подчеркивают важность инновационного подхода в патриотическом воспитании.

Подходы к реализации военно-патриотического воспитания

Военно-патриотическое воспитание реализуется на основе комплексного подхода, включающего несколько взаимодополняющих направлений, каждое из которых отражает определенные аспекты формирования личности и укрепления гражданской идентичности:

Идеологический подход. Основывается на формировании патриотического сознания через систематическое освоение национальной истории, культуры, духовных и моральных ценностей Казахстана, что обеспечивает преемственность поколений и укрепление гражданской идентичности.

Основывается на формировании патриотического сознания через систематическое освоение национальной истории, культуры, духовных и моральных ценностей Казахстана, что обеспечивает преемственность поколений и укрепление гражданской идентичности. Информационно-воспитательный подход. Направлен на повышение осведомленности молодежи о роли и значении Вооруженных сил, героическом прошлом народа и важности воинской службы как почетной миссии и элемента государственной безопасности.

Направлен на повышение осведомленности молодежи о роли и значении Вооруженных сил, героическом прошлом народа и важности воинской службы как почетной миссии и элемента государственной безопасности. Социально-правовой подход. Формирует уважение к закону, укрепляет правовую культуру и способствует развитию активной гражданской позиции, ответственности и осознания личного вклада в будущее государства.

Формирует уважение к закону, укрепляет правовую культуру и способствует развитию активной гражданской позиции, ответственности и осознания личного вклада в будущее государства. Морально-нравственный подход. Опирается на воспитание внутреннего мира личности, включающего честность, чувство долга, верность и преданность Родине.

Опирается на воспитание внутреннего мира личности, включающего честность, чувство долга, верность и преданность Родине. Психологический подход. Сосредоточен на развитии эмоционально-волевой устойчивости, способности к преодолению трудностей, мобилизации внутренних ресурсов и эффективным действиям в условиях стрессовых и экстремальных ситуаций.

Основные направления реализации военно-патриотического воспитания:

Совершенствование структуры органов, ответственных за военно-патриотическую работу. Предполагает создание целостной и скоординированной системы организации воспитательного процесса на республиканском и региональном уровнях, обеспечивающей согласованность действий всех задействованных институтов.

Повышение профессионального уровня организаторов и специалистов в данной сфере, внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности. Включает подготовку кадров нового поколения, способных использовать инновационные методики, современные цифровые технологии и эффективные воспитательные практики.

Формирование патриотических качеств у молодежи на основе боевых и трудовых традиций Вооруженных сил РК. Ориентировано на укрепление национальной памяти, уважение к подвигам предков и развитие чувства долга и ответственности за будущее страны.

Развитие материально-технической базы для организации и проведения мероприятий военно-патриотической направленности. Обеспечивает создание современной инфраструктуры, отвечающей потребностям воспитательной работы и позволяющей интегрировать практическую и цифровую подготовку.

Эффективное информационное сопровождение, способствующее формированию положительного общественного мнения и вовлечению молодежи в патриотическую деятельность. Предполагает комплексную работу с медийными инструментами и цифровыми платформами для продвижения ценностей патриотизма и популяризации воинской службы.

Все указанные направления взаимосвязаны и реализуются в рамках единой системы, основанной на духовно-нравственных и мировоззренческих ориентирах, а также четко определенных целях, задачах, формах и методах воспитательной деятельности.

Ожидаемые результаты к 2030 году:

рост индекса доверия молодежи к Вооруженным силам и другим силовым структурам, укрепление положительного имиджа армии;

повышение уровня готовности молодежи к выполнению гражданского и воинского долга;

значительное увеличение вовлеченности молодежи в патриотическую деятельность (в том числе за счет охвата NEET-молодежи, сельской молодежи, молодежи с инвалидностью);

укрепление среди молодежи атмосферы нетерпимости к антигосударственной идеологии и экстремизму, повышение устойчивости к негативному информационному влиянию (формирование «идеологического иммунитета» молодого поколения).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

