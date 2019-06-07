Кому выгодно работать в рамках государственно-частного партнерства

В рамках ГЧП у государства есть возможность построить и предоставить услуги населению по более расширенному перечню.

Какие проблемы позволяет решить формат ГЧП? И почему Кызылординская область в лидерах по реализации проектов ГЧП? В регионе убеждены, что государственно-частное партнерство позволяет решить проблемы социальной инфраструктуры и ЖКХ. О том, как реализуются проекты ГЧП в Приаралье, рассказал заместитель акима Кызылординской области Евгений Ким.

- Сегодня повсеместно рекомендуют применять механизмы ГЧП, но насколько эффективно для государственного бюджета это партнерство?

- Государственно-частное партнерство предусматривает решение проблем социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет выделения бюджетных средств на выплату государственных обязательств на краткосрочный и долгосрочный периоды. Это, по сути, для государства один из элементов "длинного" кредитования.

Как известно, возможности государственного бюджета ограничены и, как правило, социальные объекты, такие как физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, сельские врачебные амбулатории в отдаленных населенных пунктах недофинансируются. В рамках ГЧП у государства есть возможность построить и предоставить услуги населению по более расширенному перечню.

- Вместе с тем, сегодня довольно много критики в адрес государственно-частного партнерства, дыма без огня ведь не бывает...

- Прежде чем ставить под сомнение целесообразность механизма ГЧП нужно детально изучить нюансы данной модели. Главным принципом ГЧП является тот факт, что инвестор полностью вкладывает свои средства и сдает объект "под ключ" - в товарах, объектах и услугах. И только после полного исполнения всех условий договора ГЧП получает от государства возмещение в виде выплат государственных обязательств.

Кроме того, банки второго уровня не предоставляют кредиты на долгий срок, инвесторы берут на себя основные риски при финансировании проекта. А мнение критикующих якобы о возможном предоставлении преимуществ одному инвестору перед другими - некорректное. По каждому проекту проводится открытый конкурс.

Государство больше заинтересовано в привлечении инвестора, ведь возврат его инвестиционных вложений обеспечивается в течение среднесрочного - от 3 до 10 лет, а то и долгосрочного - от 10 до 30 лет.

- Какая доходность в среднем по проектам?

-Существует методика, которая позволяет обоснованно определять объемы государственных выплат, рассчитывая индекс, определяющий внутреннюю норму доходности (IRR), и устанавливающий баланс интересов как государства, так и инвестора.

Показатель IRR по проектам ГЧП Кызылординской области один из самых низких по республике (средний показатель IRR - 11%). Это значит, что региональные проекты ГЧП обеспечивают равномерное и обоюдное распределение рисков между государством и инвестором. Как известно, при реализации чисто бюджетных инвестиционных проектов все риски возложены на государство.

- Какие преимущества государства, населения и партнеров в реализации проектов ГЧП?

- Давайте рассмотрим преимущества механизма ГЧП на примере развития инфраструктуры в сфере спорта. Все мы знаем, что в целом по республике не развита инфраструктура для занятий массовым спортом, сегодня в селах нет специальных помещений для развития физической культуры и спорта как для детей, так и взрослых.

В этой связи акиматы районов Кызылординской области данный вопрос решают по линии ГЧП. Отмечу ее преимущества. Во-первых, регион сэкономил средства на строительстве 29 объектов физической культуры и спорта, из них 27 - в селах. Сумма сэкономленных средств на строительство объектов спорта составила порядка 9 млрд. тенге.

Во-вторых, реализация проектов ГЧП по ФОКам стимулирует развитие МСБ в регионах, не относящихся к мегаполисам;

В-третьих, инвесторы в соответствии с договором ГЧП берут на полный контроль качество предоставляемых в аренду объектов;

В-четвертых, расширяется рынок услуг в данном направлении;

В-пятых, мы приучаем молодежь к спорту и снижаем количество маргинальной молодежи.

Суммы, которые представлены на возмещение государственных обязательств по физкультурно-оздоровительным комплексам, являются логичными и обоснованными выплатами за арендуемый объект. Кроме того, государство на период действия договора ГЧП за счет инвестора обеспечивает полную и бесперебойную эксплуатацию объекта, и тем самым не отвлекается на хозяйственные проблемы. Конечным результатом по таким направлениям должен стать поэтапный перевод государственных услуг в сфере физической культуры и спорта в конкурентную среду и аутсорсинг.

- Можете привести конкретные примеры...

-К примеру, арендуемые физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Жанакорган и сельском округе Суттикудык, рассчитаны на 550 детей в год. И причем, бесплатно! Инвесторы за счет собственных средств строят и оснащают спортивные комплексы, а государство лишь возмещает расходы по аренде здания. Аренда выплачивается исходя из площади помещения. Стоимость 1 м2 варьируется от 1030 до 1300 тенге и определяется согласно среднестатистическим данным, установленным для каждого региона.

- Этот же принцип и в других сферах?

-К примеру, уже второй год в г. Кызылорда функционирует новая поликлиника на 400 посещений в смену, которая позволила внедрить новые методы диагностики и лечения для 43 тысяч человек.

Данный проект реализован взамен концессионного проекта по строительству поликлиники на 500 посещений в смену. Тем самым, мы сэкономили бюджетные средства в сумме порядка 3,6 млрд. тенге и ускорили реализацию проекта на 2 года.

В сфере образования мы также работали по механизму ГЧП - произвели компьютеризацию школ региона. И наша область своевременно выполнила поручение Правительства РК по модернизации и оснащении компьютерами всех школ области. Так, были приобретены 8 096 штук компьютеров для 293 школ области. При этом, поставка и установка техники произведена путем проведения открытого конкурса.

Стоимость 1 комплекта составляет 206,2 тыс.тенге. Это системный блок, антивирусная программа, лицензионное программное обеспечение (175,5 тыс.тенге), монитор (28,9 тыс.тенге) и сетевой фильтр (1,7 тыс.тенге).

Кроме того, частным партнером, в течение 3 лет будет оказано техническое обслуживание компьютерной техники. Компьютеры были поставлены в 2018 году, а выплаты будут производиться поэтапно в течение трех лет - 2019-2021 гг.

Наша область одна из первых закрыла вопрос об обеспечении дошкольного образования в возрасте от 3 до 6 лет.

Сегодня в регионе функционируют 413 частных детских садов. В данном случае, инвесторы получают от государства только финансирование государственного заказа, сэкономив огромные средства на строительство детских садов.

- Над какими проектами Вы сейчас работаете?

-В рамках развития "зеленой экономики" реализуются проекты по модернизации ряда котельных социальных объектов. В этом году на природный газ будет переведен 31 социальный объект. Также, планируется модернизация системы освещения областного центра. Выплаты частному партнеру будут производиться за счет экономии средств, предусмотренных на содержание и эксплуатацию объектов. Это позволит перейти на энергосберегающий режим.

В связи с ограниченностью бюджетных средств в настоящее время мы делаем упор на реализацию проектов ГЧП, не требующих дополнительных выплат из местного бюджета, это: установка электронного билетирования в общественном транспорте г.Кызылорда, проектом предполагается возмещение затрат частного партнера за счет транзакции билетов, строительство 2-х студенческих общежитий на 730 мест в г. Кызылорда - размещение государственного заказа будет производиться через АО "Финансовый центр", передача школьных столовых в доверительное управление - госзаказ планируется разместить за счет действующего объема фонда всеобуча.

Хочу отметить, что в Кызылординской области более 60 % проектов ГЧП реализованы именно в сельских населенных пунктах, куда нелегко привлечь крупных инвесторов.

И зачастую критика при реализации тех и иных проектов бывает необоснованной. Если говорить о проектах в рамках ГЧП, то результат налицо: решаются самые актуальные вопросы, как для региона, так и для страны.

Амина Рахим

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