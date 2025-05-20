Государство выплатит бизнесу 1,5 трлн тенге до 2041 года в рамках партнерства

Заместитель министра национальной экономики Арман Касенов в Сенате рассказал, какие обязательства принимает на себя государство в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что согласно Закону о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, лимит гособязательств Правительства по проектам ГЧП на 2025 год утвержден в размере 4,3 трлн тенге.

"Учитывая действующие обязательства по республиканским проектам в размере 941 млрд тенге, в 2025 году лимит принятия гособязательств по проектам ГЧП Правительства составляет 3,4 трлн тенге. Учитывая совокупный лимит акиматов в размере 4,3 трлн тенге и остаток к погашению действующих договоров ГЧП в размере 563 млрд тенге, общий лимит акиматов на 2025 год составляет 3,8 трлн тенге. По информации Минфина, на 1 мая 2025 года по проектам ГЧП принято гособязательств на сумму 2,3 трлн тенге, из которых исполнено 37%. Планируемый объем выплат гособязательств на 2025-2041 годы составляет 1,5 трлн тенге, из которых 67% приходится на 2025-2029 годы", – сказал вице-министр.

Наибольшая доля выплат гособязательств приходится на такие крупные инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства, концессии, как многопрофильная больница в Кокшетау, БАКАД, широкополосный доступ сельских населенных пунктов к интернету.

В целом, отмечается, что на 1 мая 2025 года объем частных инвестиций составил порядка 1 188,2 млрд тенге, из которых 64% приходится на республиканские проекты, 36% на проекты местного значения.

13 февраля сообщалось, что в Казахстане утверждены лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2025-2027 годы.