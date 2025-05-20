#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.78
576.06
6.35
Экономика и бизнес

Государство выплатит бизнесу 1,5 трлн тенге до 2041 года в рамках партнерства

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:58 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра национальной экономики Арман Касенов в Сенате рассказал, какие обязательства принимает на себя государство в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что согласно Закону о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, лимит гособязательств Правительства по проектам ГЧП на 2025 год утвержден в размере 4,3 трлн тенге.

"Учитывая действующие обязательства по республиканским проектам в размере 941 млрд тенге, в 2025 году лимит принятия гособязательств по проектам ГЧП Правительства составляет 3,4 трлн тенге. Учитывая совокупный лимит акиматов в размере 4,3 трлн тенге и остаток к погашению действующих договоров ГЧП в размере 563 млрд тенге, общий лимит акиматов на 2025 год составляет 3,8 трлн тенге. По информации Минфина, на 1 мая 2025 года по проектам ГЧП принято гособязательств на сумму 2,3 трлн тенге, из которых исполнено 37%. Планируемый объем выплат гособязательств на 2025-2041 годы составляет 1,5 трлн тенге, из которых 67% приходится на 2025-2029 годы", – сказал вице-министр.

Наибольшая доля выплат гособязательств приходится на такие крупные инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства, концессии, как многопрофильная больница в Кокшетау, БАКАД, широкополосный доступ сельских населенных пунктов к интернету.

В целом, отмечается, что на 1 мая 2025 года объем частных инвестиций составил порядка 1 188,2 млрд тенге, из которых 64% приходится на республиканские проекты, 36% на проекты местного значения.

13 февраля сообщалось, что в Казахстане утверждены лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств, местных исполнительных органов на 2025-2027 годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Получили субсидии – подняли цены: неожиданные итоги анализа рынка птицы в Казахстане
Экономика и бизнес
15:07, Сегодня
Получили субсидии – подняли цены: неожиданные итоги анализа рынка птицы в Казахстане
Главное событие ГМК Казахстана: что нужно знать о конгрессе АММ в Астане
Экономика и бизнес
11:00, Сегодня
Главное событие ГМК Казахстана: что нужно знать о конгрессе АММ в Астане
Депутат выступил за роспуск Фонда "Самрук-Казына"
Экономика и бизнес
16:54, 19 мая 2025
Депутат выступил за роспуск Фонда "Самрук-Казына"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: