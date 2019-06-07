Посольство США в Казахстане выставило имущество на торги

Об этом сообщается на сайте посольства.

Посольство США проведет аукцион по продаже имущества 15 июня 2019 года, передает Zakon.kz. Об этом сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что будут проданы бытовая и офисная мебель, бытовая техника, ковры, копировальные машины, металлические двери, IT-оборудование, телевизоры, оборудование для технического обслуживания, инструменты, расходные материалы и газонокосилки, 9 транспортных контейнеров. Помимо этого озвучены один дипавтомобиль и шины.

Акцион будет проходить на автостоянке посольства США, с 10 до 18.00. Регистрационный взнос - 10 000 тенге.

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