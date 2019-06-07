Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посольство США в Казахстане выставило имущество на торги

Об этом сообщается на сайте посольства.

Фото : kz.usembassy.gov7 июня 2019, 15:56

Посольство США проведет аукцион по продаже имущества 15 июня 2019 года, передает Zakon.kz. Об этом сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что будут проданы бытовая и офисная мебель, бытовая техника, ковры, копировальные машины, металлические двери, IT-оборудование, телевизоры, оборудование для технического обслуживания, инструменты, расходные материалы и газонокосилки, 9 транспортных контейнеров. Помимо этого озвучены один дипавтомобиль и шины.

Акцион будет проходить на автостоянке посольства США, с 10 до 18.00. Регистрационный взнос - 10 000 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты