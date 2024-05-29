Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Посольство США в Казахстане выставит свое имущество на торги

Посольство США выставит на торги свое имущество в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:14 Фото: pixabay
Посольство США в Астане объявило об аукционе по продаже имущества, который состоится в воскресенье, 2 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как указано в объявлении посольства, предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD-плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины, и будут доступны для всех желающих.

Аукцион проведут на автостоянке посольства США в Астане. При этом участники должны будут внести регистрационный взнос 20 000 тенге за номер. Ставки будут в тенге.

"Сумма этого взноса затем будет вычтена с любых купленных лотов или возмещена, если участник не выиграл ни одного лота. Если сумма купленного лота ниже регистрационного взноса, будет возвращена разница. Если участник выигрывает лот и отказывается платить, то регистрационный взнос не возвращается", – отметили в посольстве.

Это не первый такой аукцион. В 2019 и 2022 годах посольство проводило аналогичные торги.

Читайте также

Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры
Новая петиция: в Казахстане предлагают запретить чиновникам азартные игры
Астана, заведующие детских садов, приговор, хищение
Группировку заведующих детсадов осудили в Астане
туризм, билеты, Карабаев
Туристический сезон не начался, а билетов уже нет: Карабаев ответил на жалобы казахстанцев
Ирина Капитанова
Астана США 2024 год Торги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: