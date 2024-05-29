Посольство США в Казахстане выставит свое имущество на торги

Посольство США в Астане объявило об аукционе по продаже имущества, который состоится в воскресенье, 2 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как указано в объявлении посольства, предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD-плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины, и будут доступны для всех желающих.

Аукцион проведут на автостоянке посольства США в Астане. При этом участники должны будут внести регистрационный взнос 20 000 тенге за номер. Ставки будут в тенге.

"Сумма этого взноса затем будет вычтена с любых купленных лотов или возмещена, если участник не выиграл ни одного лота. Если сумма купленного лота ниже регистрационного взноса, будет возвращена разница. Если участник выигрывает лот и отказывается платить, то регистрационный взнос не возвращается", – отметили в посольстве.

Это не первый такой аукцион. В 2019 и 2022 годах посольство проводило аналогичные торги.