Информацию о массовом оттоке депозитов прокомментировали в Нацбанке

Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме - сказано в сообщении финрегулятора.

В соцсетях 7 июня стали распространять информацию о том, что якобы в банках второго уровня ажиотаж - вкладчики массово забирают со счетов депозиты. В Нацбанке эту информацию назвали недостоверной, передает Zakon.kz.

- В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального Банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме, - сказано в сообщении финрегулятора.

Национальный банк обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.

Стоит отметить, что в рассылке по соцсетям также прошла информация о том, что и вкладчики "Жилстройсбербанка" тоже массово снимают свои сбережения.

- За сегодняшний день по состоянию на 15.00 часов 456 вкладчиков ЖССБК открыли новые вклады и 95 вкладчиков получили банковские займы. Также в плановом режиме проходят процедуры объединения, деления, уступки вкладов. Все региональные филиалы и центры банковского обслуживания работают в штатном режиме. Напомним, 2,5 часа назад в Telegram-канале появилось сообщение с заголовком "Паника началась", в котором распространена лживая информация о том, что граждане закрывают накопительные счета в ЖССБК. Также была приложена фотография о якобы массовых очередях в отделениях Банка. Уведомляем авторов данного сообщения о том, что ЖССБК, в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан, подано заявление в правоохранительные органы. Сегодня до конца дня банк планирует выдать еще не менее 200 займов, вчера было выдано 279 займов, и уже сейчас клиенты банка получают ключи и готовятся справить новоселье, - прокомментировали рассылку в "Жилстройсбербанке".

6 июня заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков опроверг рассылку о том, что после выборов в стране будет новая валюта "алтын", а также о массовом изъятии мелких монет.

- Как я уже сказал, у нас никаких проблем с обеспеченностью монетами нет. Кроме того, вы знаете, что мы выпустили дополнительно целый ряд монет на латинице. Оба тиража и старый на кириллице и новый на латинице, они являются законными платежными средствами. Никаких изъятий из экономики монет старого обращения нет. Мы это официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, - подчеркнул Смоляков.

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