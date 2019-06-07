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Львы на частной территории рядом с ЖК напугали алматинцев

Животные гуляют на территории частного дома.

Фото : Журнал о животных7 июня 2019, 16:39

В редакцию Zakon.kz прислали фото и видео со львами, разгуливающими по территории частного дома.

- Здравствуйте, на Ремизовке, возле ЖК "Комильфо" в частном секторе содержатся львы, это представляет угрозу для жизни всех вокруг, рядом детский сад находится. На фото взрослый лев, на видео львенок, - сообщили читатели.

Животные гуляют на территории частного дома. Как сообщил наш читатель, живущие по соседству люди уже обратились в полицию.

Редакция также обратилась за комментарием в ДП Алматы. Там сообщили, что сотрудники полиции Бостандыкского района выехали на место для проведения проверки с привлечением соответствующих специалистов. Меры будут приняты.


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