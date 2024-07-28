Баня вспыхнула на территории частного дома в Алматы

28 июля на территории одного из частных жилых домов Алатауского района города Алматы загорелась баня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы потушили пожар за 24 минуты с момента поступления вызова. Отмечается, что огонь охватил около 20 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный пожар охватил два дома и хозпостройку в Шымкенте.