МВД сделало заявление в связи с ложной информацией в Сети

Министерством внутренних дел принимаются меры по установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

МВД РК сделало заявление в связи с участившимися случаями распространения ложной информации в Интернете, передает Zakon.kz.

- В связи с участившимися случаями распространения в интернет-пространстве и социальных сетях различной, не соответствующей действительности информации, в частности о введении новой валюты в Республике Казахстан, а также массовом оттоке депозитов из отдельных банков Министерство внутренних дел предупреждает, что данные деяния подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 Уголовного кодекса и влекут уголовную ответственность в виде штрафа (в размере до 5 тыс. МРП), исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет. По указанным фактам Министерством внутренних дел принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности, - сказано в распространенном сообщении.

6 и 7 июня в Сети стали распространять сообщения о массовом изъятии монет, оттоке депозитов из банков, переходе на новую валюту алтын и девальвацию после выборов президента РК. Все эти сообщения опровергли в Нацбанке. Там также сообщили, что обратились в полицию с целью найти распространителей слухов.

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