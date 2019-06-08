США и Мексика достигли соглашения по иммиграции - Трамп

Введение пошлин приостановлено.

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционным вопросам, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

- Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли <...> соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин [на товары из Мексики] настоящим приостановлено на неопределенный срок, - написал президент США.

Мексика, по словам президента США, обязалась ужесточить свою иммиграционную политику.

- Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов через Мексику к нашей южной границе, - пояснил глава государства. - Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты.

Детали достигнутых договоренностей

В опубликованной Госдепартаментом совместной декларации США и Мексики говорится, что Мехико "предпримет беспрецедентные шаги по повышению уровня обеспечения безопасности для пресечения нелегальной миграции, включая развертывание военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории" страны, уделяя первоочередное внимание границе с США.

- Мексика также примет решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, - отмечается в документе.

Теперь, согласно достигнутым договоренностям, те, кто пересекает американо-мексиканскую границу в поисках убежища, будут отправляться обратно в Мексику, где "смогут ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища". На территории республики им будут предоставлены рабочие места, медицинские и образовательные услуги.

При этом обе стороны в течение 90 дней будут продолжат обсуждение миграционного вопроса и возможных дополнительных мер в этой связи. Кроме того, Соединенные Штаты и Мексика обязуются укреплять двустороннее сотрудничество, включая обмен информацией и координацию действий в борьбе с незаконной миграцией.

- Соединенные Штаты рассчитывают на совместную работу с Мексикой в деле выполнения этих обязательств, с тем чтобы мы могли остановить волну нелегальной миграции через нашу южную границу и сделать нашу границу крепкой и безопасной, - отметил в распространенном заявлении госсекретарь Майкл Помпео.

Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США. Глава внешнеполитического ведомства Мексики в последние несколько дней находился в Вашингтоне, где принимал участие в переговорах по пресечению нелегальной миграции.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс человек только за первый квартал.

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