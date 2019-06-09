Внеочередные выборы президента Казахстана. Live

Избирательные участки в некоторых населенных пунктах страны начали работу в 6 утра.

9 июня 2019 года в Казахстане начались внеочередные выборы президента страны. Zakon.kz предлагает хронологию событий, происходящих в этот день.

19 марта 2019 года во время обращения к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост Президента Казахстана. Согласно Конституции, обязанности Президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта он принес присягу и вступил в должность главы государства.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил казахстанцам о решении провести выборы президента досрочно. Дата была назначена на 9 июня.

Девять кандидатов изъявили желание участвовать в выборах. Двое из них вышли из предвыборной гонки. Кандидат от Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев отозвал свое заявление, выразив желание участвовать в предвыборной кампании кандидата от партии "Ак Жол" Дании Еспаевой. А кандидат от общественного объединения "Халык демографиясы" Жуматай Алиев не прошел экзамен на знание государственного языка.

Кандидатов в президенты Казахстана семь: представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков и кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

Текстовая трансляция внеочередных выборов президента Казахстана

6:00 - В 04:00 по времени Нур-Султана началось голосование на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан на двух участковых избирательных комиссиях, расположенных в Японии и Республике Корея.

Голосование началось в городах Токио (участковая избирательная комиссия №261) и Сеул (участковая избирательная комиссия №258).

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, имеют возможность проголосовать на 65 избирательных участках, которые образованы при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 51 государстве мира.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии РК, своим конституционным правом за пределами страны могут воспользоваться более 13 тысяч казахстанцев.

6:00 - Некоторые избирательные участки страны начали свою работу не в 7, а в 6 утра.

Из 9 968 избирательных участков, которые образованы в Казахстане и за его пределами, в 48 участках голосование началось в 6:00 местного времени. Известно, что голосование началось в Актобе, Мугалжарском районе Актюбинской области, Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, нескольких участках Алматинской области и других населенных пунктах. Также голосование началось на трех избирательных участках в Алматы, так как там расположены воинские части, военные институты.

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